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  4. Sokak ortasında dehşet anları! Söyledikleriyle şaşkına çevirdi

Sokak ortasında dehşet anları! Söyledikleriyle şaşkına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Erzurum'da 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını saçlarından tutup, küfrederek darbetmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin 'polisi arıyoruz' diye tepki gösterdiği kişi, ''ara, sana ne'' deyip, şiddete devam etti.

Sokak ortasında dehşet anları! Söyledikleriyle şaşkına çevirdi

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor. Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor.

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'ARA, SANA NE'

Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

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Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılanca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA


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