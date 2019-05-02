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Sokak ortasında dehşet! Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 04:12 | Son Güncelleme

Adana’da kimliği belirlenemeyen bir kişi bir kadını önce öldüresiye dövdü sonra başka bir kadını da tabanca ile vurarak yaraladı.

Sokak ortasında dehşet! Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Olay, Seyhan İlçesi Mıdık Mahallesi Şehit. Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Gülcan G.’yi öldüresiye dövdü. Sonra Gülcan G.’nin yanında bulunan arkadaşı Çağla G.'yi yardım çığlıkları attığı sırada tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şahıs otomobile binerek hızla kaçtı.

Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri darp yaralısı Gülcan G. ile silahla yaralanan Çağla G.’yi Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İki kadın tedavi altına alındı.

Polis olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini tespit etme çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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