HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında dehşet! Çocuğun gözü önünde, boğazından tuttuğu kadını yumrukladı

Sokak ortasında dehşet! Çocuğun gözü önünde, boğazından tuttuğu kadını yumrukladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Antalya'da kimliği belirsiz kişi, yanında çocuk olan kadını boğazından tutup, yumruk atarak, dövdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki küçük çocuğun gözü önünde, kadına şiddet uyguladı. Sokak ortasında kadının boğazından tutan saldırgan, yumruk atarak, dövdü.

80c554900dcad69d5d6d5902d003bc60

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi. Dövülen kadının yanındaki çocuğun ise bir sağa bir sola gittiği ve korku içinde olduğu görüldü.

Kadının 'Anne' çığlığı üzerine saldırgan, dövmeyi bıraktı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

c0bb30d0ca9fe513e7cbb3c7cd7d3e90

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
15 milyon lira dolandırmıştı! 7 yıl sonra yakalandı15 milyon lira dolandırmıştı! 7 yıl sonra yakalandı
Uzmandan okullar için "ölümcül seyir" açıklaması!Uzmandan okullar için "ölümcül seyir" açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Akşener'den Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim
İlginizi Çekebilir
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhtar şoke etti! Tabancayla operatör rehin alıp 'şaka yaptım' dedi
Görüntüleri sosyal medyada yayınlamış! 'Şakacı' muhtar şoke etti
'15 milyon lirayı zimmetine geçirmek'ten aranan bankacı yakalandı
15 milyon lira dolandırmıştı! 7 yıl sonra yakalandı
Ahmet Deniz Atabay aslen nereli, kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kaç yaşında?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Endişelendiren manzara! Şehri istila ettiler: Yüzlercesi bir arada
Endişelendiren manzara! Yüzlercesi bir arada
Önce para karşılığı cinsel ilişki teklif etti, sonra çantasını alıp kaçtı
Akılalmaz olay! Cinsel ilişki teklif etti, kabul etmeyince...
Eyüpsultan'daki cinayetin şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı
Kız arkadaşıyla yürürken öldürülmüştü! Görüntüler ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.