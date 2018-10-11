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Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta çocuğunu döven eşiyle tartışmaya başlayan başlayan kadın dehşeti yaşadı. Tartışma sonrası öfkesi geçmeyen koca, çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı.

Olay saat 12.45 sıralarında İstanbul Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 240. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife K. yaramazlık yaptığı gerekçesiyle çocuğunu dövdü. Olaya tanık olan baba Orhan K. eşiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce koca eşini önce darp etti ardından da yüzünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Koca ise gözaltına alındı.

Çocuklar ise anneanneye teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kadın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KADININ SUÇU ERKEK ÇOCUĞUNU KORUMAK İSTEMİŞ CANİİİİ KARIDAN!!!
adamın işde olması gerekmiyormu evde ne işi varmış o saatte .. işlerin olmaması insanları mutsuzlaştırıyor iş olmayınca insanlar birbirine sarıyor.
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