Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Olay saat 12.45 sıralarında İstanbul Esenyurt ilçesi İncirtepe Mahallesi 240. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife K. yaramazlık yaptığı gerekçesiyle çocuğunu dövdü. Olaya tanık olan baba Orhan K. eşiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce koca eşini önce darp etti ardından da yüzünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı kadın ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Koca ise gözaltına alındı.
Çocuklar ise anneanneye teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
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