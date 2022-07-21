Sokak ortasında dehşet... Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, salı günü Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Evren D. ile 10 yıllık eşi S.D., evlerine yürüdükleri sırada ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Öfkelenen Evren D., eşi S.D.’yi 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde darbetmeye başladı. Evren D., darp sonucu yere düşen S.D.’yi kaldırıp, yüzüne yumruk attı. S.D. kanlar içinde yeniden yere yığıldı. Evren D., daha sonra koluna girdiği S.D.’yi evlerine çıkardı.

Olayın ardından S.D. durumu ailesine haber verdi. S.D., ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulasla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burnu kırılan S.D., tedaviye alındı.

Evren D., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Evren D.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

DARP ANI KAMERADA

Öte yandan Evren D.’nin eşi S.D.’yi sokak ortasında darbettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde Evren D.'nin eşine defalarca vurduğu, çocuklarının babalarını durdurmaya çalışması ve yoldan geçenlerin kavgaya müdahale etmediği görülüyor.

(DHA)

