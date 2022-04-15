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Sokak ortasında dehşet! Defalarca bıçakladı... Geçmişindeki dikkat çeken detay

15.04.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi boşandığı eski eşini kuaför dükkanından çıkararak sokak ortasında defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı. Dehşet anlarının ardından genç kadın ameliyata alınırken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan eski koca ise gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren şahsın geçmişi ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. Çocuk sayılacak yaşta işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine girdiği öğrenildi.

Sokak ortasında dehşet! Defalarca bıçakladı... Geçmişindeki dikkat çeken detay

Korkunç olay, Dazkırı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede uzun yıllardır bayan kuaförü olarak çalışan Canan T. isimli kadın 1 yıl evli kaldığı Hulusi A. ile geçtiğimiz aylarda boşandı. İkili arasında iddiaya göre, geçtiğimiz günlerde düğün takısı meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hulusi A., eski eşinin çalıştığı kuaför dükkanına gelerek Canan T.’yi dışarı çıkarıp yanında getirdiği bıçak ile sokak ortasında 10’a yakın bıçak darbesi ile ağır yaraladı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansı ile Canan T., üniversite hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ŞAHSIN GEÇMİŞTE CİNAYET İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Hulusi A.’nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şahsın çocuk sayılacak yaşta işlediği cinayetten dolayı cezaevinde olduğu ve cezasını çekmesinin ardından yaklaşık 2 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. (İHA)

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kadına şiddet Gözaltı Afyonkarahisar
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