Sokak ortasında dehşet! Eski eşi tarafından başından vuruldu...

Edinilen bilgiye göre, Temaşalık Mahallesi Çamdibi yolunda boşandığı eşi O.K. ile karşılaşan G.A. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönen tartışmada O.K., eski eşi G.A.'ya (21) aracından aldığı tüfekle ateş açtı. G.A., başından aldığı yara ile ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan G.A., 112 ambulansı ile önce Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan G.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. (İHA)