HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında dehşet! Eski eşinin yeni kocasına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Eski eşinin yeni kocasına kurşun yağdırdı

02.05.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. S.C.E., eski eşinin yeni kocası Ö.E’ye çalıştığı işyerinin önünde sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Bacaklarından yaralanan Ö.E. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan S.C.E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

Sokak ortasında dehşet! Eski eşinin yeni kocasına kurşun yağdırdı

İddialara göre, Edirne’de eşinden boşanmış olan şüpheli şahıs S.C.E. eşinin yeni kocası Ö.E.’nin sanayi sitesindeki çalıştığı iş yerine gitti. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, eski koca S.C.E. yanında bulunan silahla yeni koca Ö.E.’yi kurşun yağmuruna tutup ardından olay yerinden kaçtı.

957ce38c-e4b1-49b8-93ab-5a6b7ced7b42

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarından yaralandığı öğrenilen Ö.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

bab28626-fa88-4e44-97d1-a13cdd0fa673

Olay yerinden kaçan şüpheli eski kocayı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli S.C.E.'yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! Sokakta karşılaştı, sopayla döverek öldürdüKan donduran vahşet! Sokakta karşılaştı, sopayla döverek öldürdü
Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!Sesi titredi, gözleri doldu: Seçim mitinginde çarpıcı anlar!
TÜBİTAK'ta görevlisi evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandıTÜBİTAK'ta görevlisi evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Anahtar Kelimeler:
Edirne silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

'Seçim netleşmiştir' dedi, 12 gün kala son anketi açıkladı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

'0 TL' doğal gaz faturaları evlere gelmeye başladı!

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

Memur ve emekli maaş zammı için kritik veri

CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!

CHP'den seçim öncesi çok konuşulacak iddia!

Erdoğan'ın o sözünü hatırlattı! "Beka sorunu işte o zaman başlar"

Erdoğan'ın o sözünü hatırlattı! "Beka sorunu işte o zaman başlar"

İlginizi Çekebilir

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Büyükannesine +18 görüntüler açtı! Yaşlı kadının tepkisi olay oldu

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.