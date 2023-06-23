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Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

23.06.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da sokak ortasında kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Yalçın Çakıloğlu (21), kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Ramazan Kanbur'u (34) karnından ve boynundan bıçakladı. Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yalçın Çakıloğlu'nun ise ifadesinde, "Yanımdaki kız arkadaşlarıma laf atıp, bize saldırdı. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum, pişmanım" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Sokak ortasında dehşet! Kız arkadaşına laf attı, sonrası korkunç

Dehşete düşüren olay, 21 Haziran saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşandı. Yalçın Çakıloğlu; Faruk K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur, iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

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OLAY ANI KAMERADA

Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı.

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'KIZ ARKADAŞLARIMA LAF ATTI'

Faruk K., adli kontrolle serbest kalırken, mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme suçu'ndan tutuklanan Yalçın Çakıloğlu'nun ifadesinde, “Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi.

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37 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hayatını kaybeden Ramazan Kanbur'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

(DHA)

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