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  4. Sokak ortasında dehşet! Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

Sokak ortasında dehşet! Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

09.01.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kameralara dehşet verici görüntüler yansıdı. Köpeğini gezdirmeye çıkan E.D. bir sokak sokak köpeğinin saldırısına uğrayınca hayvanı bıçakla yaradı.

Sokak ortasında dehşet! Köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı

Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D., köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki esnafın baktığı sokak köpeği ile karşılaştı. İki hayvan birbirine saldırıken, E.D. köpeğini tasmasından tutmaya çalıştı.

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E.D. köpekleri ayıramayınca üzerindeki bıçağı çıkartarak sokak köpeğini bıçakladı. E.D. daha sonra köpeğiyle birlikte uzaklaştı. Esnafın haber vermesi üzerine belediye ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanması nedeniyle yaralanan sokak köpeği, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Polis çevredeki esnafın ifadesini alırken, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, E.D.’nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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