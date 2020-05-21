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Sokak ortasında dehşet! Kuzenine kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2020 22:02 | Son Güncelleme

Adana'da, R.Y. (35), borç olarak verdiği 30 bin lirayı geri alamadığı iddiasıyla teyzesinin kızı Azime Y.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Azime Y. tedaviye alınırken, R.Y. kaçarak izini kaybettirdi.

Sokak ortasında dehşet! Kuzenine kurşun yağdırdı

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Cumhuriyet Mahallesi 224 Sokak'ta, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi R.Y. (35) bir süre önce teyzesinin kızı Azime Y.’ye (50) 30 bin lira borç verdi. Azime Y., borcunu ödeyemeyince R.Y., beraberine M.Y. 'yi de alarak, minibüsle Azime Y.’nin evine gitti.

KARNINDAN VURULARAK YARALANDI

Azime Y. ve yakınları, borca karşılık 30 bin liralık çek verdiklerini öne sürdü. R.Y. ile Azime Y. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran R.Y., rastgele ateş açtı. Karnından vurulan Azime Y., yaralanırken, R.Y. ve M.Y. kaçtı. Azime Y.’nin yaralandığını gören yakınları ise minibüsün camlarını kırdı.

Azime Y., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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