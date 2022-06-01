HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında dehşet saçtı! Baldızını öldürdü, eşini darbetti! Cinayet anı kamerada

Sokak ortasında dehşet saçtı! Baldızını öldürdü, eşini darbetti! Cinayet anı kamerada

01.06.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yaşanan korkunç olayda, Emrah Ö. tartıştığı baldızı Ezgi Taşıran'ı ailesinin gözleri önünde tabanca ile 9 el ateş ederek öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Ö.'yü de sokak ortasında darbeden saldırgan kayıplara karıştı. Cinayet ve darp anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında dehşet saçtı! Baldızını öldürdü, eşini darbetti! Cinayet anı kamerada

Olay dün akşam saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19'uncu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Özgecan Ö. (32), annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti.

baldizini-oldurdu-bosanma-asamasindaki-esini-darbetti_5955_dhaphoto9

SOKAK ORTASINDA ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜ

Emrah Ö. (34) sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı ile tartışmaya başladı. Bu sırada Ezgi Taşıran annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Ö. de belinden çıkardığı tabanca ile baldızı Ezgi Taşıran'a, ailesinin gözü önünde 9 el ateş etti. Genç kadın vucuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken Emrah Ö., bu kez eşini darbetti.

baldizini-oldurdu-bosanma-asamasindaki-esini-darbetti_5955_dhaphoto7

OTOMOBİLİYLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırgan olayın ardından otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sırt, boyun ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ezgi Taşıran, kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaçan Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

baldizini-oldurdu-bosanma-asamasindaki-esini-darbetti_5955_dhaphoto6

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet ve zanlının eşini darp ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

baldizini-oldurdu-bosanma-asamasindaki-esini-darbetti_5955_dhaphoto10

Görüntülerde, Emrah Ö.nün elindeki tabanca ile kayınvalidesi ve baldızının bulunduğu araca koşarak geldiği, ardından tabanca ile ateş ettiği görülüyor.

baldizini-oldurdu-bosanma-asamasindaki-esini-darbetti_5955_dhaphoto5

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Sorumlusu Eylem Aka Kaya, “Çorum'da Ezgi, ablasının boşanma aşamasında olduğu Emrah Ö. tarafından öldürüldü. Bu kadın cinayetleri artık durdurulsun" dedi. (DHA)

baldizini-oldurdu-bosanma-asamasindaki-esini-darbetti_5955_dhaphoto3

baldizini-oldurdu-bosanma-asamasindaki-esini-darbetti_5955_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabızlığa iyi geliyor! Bağırsakları motor gibi çalıştırıyorKabızlığa iyi geliyor! Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...
Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurduKöprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek'teki cinsel ilişkiyi görünce patladı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay gönderme

Bebek sahilindeki skandal görüntülere Cem Yılmaz'dan olay gönderme

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

Galata Kulesi önünde tekbir getirerek kendini yaktı! Etrafındakiler söndürmek yerine selfie çekmeye çalıştı

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

İngiltere'den yeni ittifak iddiası! Türkiye de...

Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...

Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...

İlginizi Çekebilir

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.