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Sokak ortasında dehşet saçtı! Eşini ve bir kişiyi acımasızca öldürdü, yaptığı paylaşımla kan dondurdu

17.08.2022 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Mehmet Ali Uyanık eşiyle birlikte yürüdüğü sırada, tartışma yaşadığı İbrahim D. (27) ve babası Adil D.'ye kurşun yağdırdı. Kaçarak bir iş yerine sığınan eşi Sibel Uyanık'ı da (37) vurduktan sonra kaçan saldırgan, sosyal medya hesabından yaptığı 'İntikam benim işim' paylaşımıyla kan dondurdu. Olayda saldırganın eşi Sibel Uyanık ve İbrahim D. hayatını kaybederken, Adil D. ise ağır yaralandı.

Sokak ortasında dehşet saçtı! Eşini ve bir kişiyi acımasızca öldürdü, yaptığı paylaşımla kan dondurdu

Afyonkarahisar'daki kan donduran olay, dün Sandıklı'da bulunan Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Mehmet Ali Uyanık, beraberinde eşi Sibel Uyanık ile Kapalı Çarşı'da yürürken, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı.

BABA VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Bu arada yanından uzaklaşan eşi, bir işyerinin önünde beklemeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık, üzerinde taşıdığı tabancayla baba-oğula ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti.

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İŞ YERİNE SIĞINAN EŞİNİ ACIMASIZCA KATLETTİ

Sibel Uyanık, kocasının elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine sığınmaya çalıştı. Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba-oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adil D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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'İNTİKAM BENİM İŞİM' PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra polisler tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.

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Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden ‘İntikam benim işim’ paylaşımı yaptığı görüldü.

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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Afyonkarahisar
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