HABER

Sokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, eniştesi Ali Görçin'i (35) sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldüren Bayram Can Dalkılıç (24), son savunmasında pişman olduğunu belirterek, ''Ablama ve yeğenlerime zarar verir diye, evden uzaklaştırmak istedim.

Sokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-BURSA'nın Gemlik ilçesinde, eniştesi Ali Görçin'i (35) sokak ortasında pompalı tüfek ile vurarak öldüren Bayram Can Dalkılıç (24), son savunmasında pişman olduğunu belirterek, ''Ablama ve yeğenlerime zarar verir diye, evden uzaklaştırmak istedim. Amacım öldürmek değildi'' dedi. Dalkılıç’a müebbet hapis veren mahkeme, cezayı iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak, 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde, geçtiğimiz ocak ayında meydana geldi. Ali Görçin, kayınbiraderi Bayram Can Dalkılıç tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle başından vuruldu. Görçin, olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Dalkılıç, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Dalkılıç hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
ÖNCE MÜEBBET, SONRA TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ
Tutuklu sanık Bayram Can Dalkılıç, yargılandığı davanın karar duruşmasında verdiği son savunmasında ablası Gözde Görçin’in, eniştesine boşanma davası açtığını anlatarak, "Eniştem, ablama ve çocuklara devamlı eziyet ediyordu. Onlara hiç sahip çıkmadı. Bakmıyor, kollamıyordu. Ablam, eniştemin kendisini devamlı dövdüğünü söylüyordu. Çocukların yanında uyuşturucu kullandığını gördüm. Ablam, boşanma davası açınca yanıma geldi. Hasta olan yeğenime ve ablama ben bakmaya başladım. Olay gününde, evin kapısına geldi. Ablama ve bana küfürler ederek, bağırmaya başladı. Merdivenden yukarıya doğru çıktığını fark ettim. Ben de tüfeği alarak, yanına gittim. Niyetim öldürmek değildi. Yeniden ağır küfürler ederek, elini beline atmaya çalıştığı sırada üç adım geri gidince ateş ettim. Tüfeği nasıl ateşlediğimi bile bilmiyorum. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.
Mahkeme heyeti, Dalkılıç’a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından cezayı tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak, 12 yıl 6 aya düşürdü.

FOTOĞRAFLI

Sokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapisSokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapisSokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapisSokak ortasında eniştesini öldüren sanığa 12,5 yıl hapis

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
‘Kastan öldürme’ suçundan aranan şüpheli yakalandı‘Kastan öldürme’ suçundan aranan şüpheli yakalandı
Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadıTuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.