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  4. Sokak ortasında ‘Erik Dalı’ oynayarak destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttular

Sokak ortasında ‘Erik Dalı’ oynayarak destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttular

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Antalya’da bir grup vatandaş, koronavirüsü vakalarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Koronavirüsü vakalarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başlattığı destek çağrısı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da devam ediyor.

Her akşam saatler 21.00’İ gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verirken, dün akşam Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde çekilen ilginç görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Hurma Mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, 10’a yakın vatandaş sağlık çalışanlarına destek vermek için minibüsten son ses müzik açtı, ardından oynamaya başladı. ‘Erik Dalı’ müziği eşliğinde oynayan grubun, sosyal mesafe yakınlığını zaman zaman korumadığı gözlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılardan da " Yapmayın" uyarısı geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya koronavirüsü erik dalı

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