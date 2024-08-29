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  4. Sokak ortasında eşine dehşeti yaşattı! 'Kimse yok mu?' çığlıkları... Yoldan geçenler sadece izledi

Sokak ortasında eşine dehşeti yaşattı! 'Kimse yok mu?' çığlıkları... Yoldan geçenler sadece izledi

29.08.2024 14:47
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Korkudan yere çömelen kadın darbedildiği esnada, "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler olayı izlemekle yetindi.

Sokak ortasında eşine dehşeti yaşattı! 'Kimse yok mu?' çığlıkları... Yoldan geçenler sadece izledi

Olay 27 Ağustos akşamı Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın, kocası olduğu kişi tarafından darbedilirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'KİMSE YOK MU?' DİYE BAĞIRIP YARDIM İSTEDİ

Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi. Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi.

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Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)

AW276675_02Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir Bornova
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