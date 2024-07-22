Sokak ortasında eşini darp etti! ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı

Dün akşam saatlerinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.T. (36) boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.'yi (32) sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük yaştaki 2 çocuklarının gözü önünde eşini darp etti.

''SENİN HAKKIN ÖLÜM!''

Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle T.C.T kurtarıldı. A.T ise “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.T’yi gözaltına aldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı.

Boşanma aşamasındaki çift arasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır