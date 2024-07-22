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  4. Sokak ortasında eşini darp etti! ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı

Sokak ortasında eşini darp etti! ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı

22.07.2024 15:43
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22.07.2024 15:43
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Sakarya’da boşanma aşamasında olan A.T, sokak ortasında eşi T.C.T’yi çocuklarının gözü önünde darp etti. Çevredekilerin yardıma koşmasıyla kurtarılan kadına ''Senin hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırarak göz dağı verdi.

Dün akşam saatlerinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.T. (36) boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.'yi (32) sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, küçük yaştaki 2 çocuklarının gözü önünde eşini darp etti.

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''SENİN HAKKIN ÖLÜM!''

Çevredekilerin olaya müdahale etmesiyle T.C.T kurtarıldı. A.T ise “Senin hakkın ölüm, öleceksin” diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.T’yi gözaltına aldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı.

Boşanma aşamasındaki çift arasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya darp
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