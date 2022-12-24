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Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulmuştu! Pelin'den acı haber geldi

24.12.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, eski eşinin tabancayla vurup bir süre başında beklediği 3 çocuk annesi Pelin Ceylan'dan acı haber geldi. Doktorların, 3 kez cerrahi müdahale yaptığı Ceylan, tedaviye olumlu yanıt vermedi ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulmuştu! Pelin'den acı haber geldi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi Mehmet Eroğlu'nun (55) tabancaya vurup bir süre başında beklediği 3 çocuk annesi Pelin Ceylan (47), tedavi gördüğü hastane 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta, markette karşılaşan Mehmet Eroğlu ile geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan arasında çıkan tartışma, büyüdü. Mehmet Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu. Mehmet Eroğlu, yere yığılın Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

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TUTUKLANDI

Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, eski eşi Mehmet Eroğlu ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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ACI HABER

3 kez cerrahi müdahale geçiren Ceylan, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermedi. 2 gün önce de beyninde ödem oluştu. Hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Pelin Ceylan, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ceylan'ın cenazesi, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA)

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Çankaya Ankara

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