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Sokak ortasında eski eşini öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Mersin’de yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin’de yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski eşini sabah işe giderken evinin önünde silahla vurarak öldüren Murat C., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olay anında yanında olan 3 arkadaşı ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi’ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.’nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede şahsın yerini tespit eden ekipler, merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde birlikte olduğu 3 arkadaşıyla birlikte zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, şahıslarla birlikte cinayette kullanılan silahı da buldu.
Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan eski koca Murat C. tutuklanırken, yanında bulunan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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