Sokak ortasında fuhuş pazarlığı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerine Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde gece yol kenarında ve dolmuş duraklarında bekleyen kadınların fuhuş yaptığı ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine 2 ay önce harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle mağdur kadınları ve tespit edilen zanlıları polis teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Polis takip sonucunda Mehmet Y. (35) isimli bir kişinin fuhuş amaçlı çete kurduğu ve onun yardımcılığını da ağabeyi Burhan Y. (42) ile İbrahim E.'nin (28) yaptığını saptadı. Polis ayrıca zanlılara 1'i kadın 11 kişinin de yardım ettiğini saptadı. Polis zanlıları 18 Eylül günü şafak vakti yaptığı baskınla yakaladı. 14 zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı.

POLİS KILIKTAN KILIĞA GİRDİ



Beyazevler Mahallesi'nde yol kenarında ve dolmuş duraklarında fuhuş yapıldığı yönünde sürekli şikayet gelmesi üzerine çeteyi çökertmek için Hollywood filmlerini aratmayacak yöntemler kullanıldığı ortaya çıktı. Polis, yol kenarındaki ve dolmuş duraklarındaki fuhuş amaçlı vatandaşların otomobilini durduran ve pazarlık yaptıktan sonra fuhuş yapan kadınları ve onları fuhşa sürükleyen çete üyelerini kimi zaman atık kağıtçı kılığına girerek kimi zaman ise belediyenin temizlik görevlisi kılığına girerek fiziki takip yaptı.