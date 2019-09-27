Sokak ortasında genç kızı darp eden şahıs hakim karşısına çıktı

Rize’de geçtiğimiz Temmuz ayında sokak ortasında genç bir kızı darp eden şahıs hakim karşısına çıktı.

Olay 25 Temmuz 2019 tarihinde Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki R.T. isimli genç kız evine gitmek üzere oturduğu apartmana girdiği sırada kendisini apartmanın içerisinde bekleyen Besim Güngör isimli gencin saldırısına uğradı. R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya atmak istedi fakat kendisini tutan saldırgan Besim Güngör tarafından kaçmasına izin verilmeyerek sokak ortasında darp edildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Besim Güngör tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan darp anının haber olması ve sosyal medyada hızla paylaşılması üzerine harekete geçen Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan genci 2 gün sonra yeniden gözaltına aldı. Güngör ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kalkandere L tipi Cezaevi’ne gönderildi.

"Hürriyeti alı koyma, yaralama ve tehdit" suçlarından hazırlanan iddianamenin ardından ilk duruşma Rize Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Mahkemede konuşan R.T. olayı anlatarak Besim Güngör ile 3 yıl önce görüştüğünü ve Güngör’ün alışkanlıklarından ötürü kendisiyle irtibatını kestiğini dile getirdi. Bu süreç içerisinde Güngör’ün kendisine SMS atarak rahatsız ettiğini dile getiren R.T. olay günü kendisi binaya girdiği sırada Güngör’ün kendisine saldırdığını ve dışarıya çıkmak istediği sırada tişörtünü çekerek durdurmaya çalıştığını ve kendisine vurduğunu söyledi. Elinde sert bir cisim olduğunu düşündüğünü de dile getiren R.T., Güngör’den şikayetçi olduğunu belirtti.

Saldırgan Besim Güngör ise R.T.’nin kendisi ile konuşmayı kabul etmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getirerek “Olay günü R.T ile konuşmak istedim ancak o benle konuşmak istemedi. Bende bir anlık sinir ile kendime hakim olamayarak vurdum. Olayla ilgili pişmanım, şikayetten vazgeçme olursa kendisinden vazgeçmeyi kabul ediyorum, suçsuzum” ifadelerini kullanarak beraatını istedi.

Rize Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi ise duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek Besim Güngör’ün tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.



