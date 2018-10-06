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Sokak ortasında iğrenç olay!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

ABD'nin New York eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir cinsel saldırı yaşandı. Evine gitmek için kaldırımda yürüyen bir kadın, kendisini takip eden sapığın saldırısından güçlükle kurtuldu. ABD polisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, tacizci adamın, kadını duvara yaslayarak iç çamaşırları yırttıktan sonra zorla sahip olmaya çalıştığını fakat kadının karşı koyması üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştığını belirtti.

ABD'nin New York eyaletinde, bir kadına sokak ortasında yapılan cinsel saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi açıklanmayan 27 yaşındaki kadın, gece saatlerinde evine gitmek için kaldırımda yürürken kendisini takip eden bir kişi tarafından tacize uğradı. Tacizciye direnen kadın, güçlükle kurtuldu.

4 AYDIR NEW YORK'TAYMIŞ

Avustralya asıllı olduğu belirtilen kadının kadının dört aydır New York'ta yaşadığı, saldırıdan sonra en yakın polis merkezine gittiğini ve polislerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Polis, saldırganın yakalanması için görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD saldırı Sapık

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