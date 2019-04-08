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Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

Antalya'da meydana gelen akılalmaz olayın güvenlik kamerası görüntülerini izleyenler, 'bu kadarına da pes artık' dedi.

Kentte kimliği belirsiz kişiler, iş yerinin önünde cam fanus içinde sergilenen cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çaldı. Şüphelilerden biri, eteğini kaldırdığı mankeni 'taciz' etti.

Sokak ortasında iğrenç taciz!

Olay, saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde, Marziye Ç.'ye ait giyim mağazasının önünde meydana geldi. Sabah iş yerine geldiğinde, mağaza önünde, kilitli cam fanus içinde bulunan cansız mankenin üzerindeki kürkün çalındığı fark eden Marziye Ç., polise haber verdi.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, cansız manken üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız manken üzerinde çok sayıda parmak izi tespit etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince şok yaşadığını anlatan Marziye Ç., hırsızlığın yanı sıra mankene 'taciz'de bulunulduğunu gördüğünü söyledi. Marziye Ç., "İş yerinin önünden geçen 4 kişi önce mankeni bulunduğu yerden çıkarıyor, ardından mankenin üzerinde bulunan 400 lira değerindeki kürkü çalıyorlar. Birlikte fotoğraf çektiriyorlar..."
"Bunlardan 3'ü, köşede beklerken biri, eteğini kaldırdığı mankene uygunsuz hareketler yapıyor. Kürkün parası önemli değil ama insanlığımdan utandım. Yaşananlar yüzünden mankenden iğrendim, artık dışarı koymayacağım" diye konuştu. Şüphelilerin hırsızlık ve cansız mankene 'taciz' anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde; 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelilerin, önce kilidini açtıkları fanus içindeki mankeni çıkardığı, fotoğraf çektirdikten sonra üzerinde bulunan kürkü aldığı, içlerinden birinin de eteğini kaldırdığı cansız mankeni 3 kez öptüğü ve daha sonra 'taciz' ettiği görüldü. Polis, şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
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Antalya cansız manken taciz

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