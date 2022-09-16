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Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı

16.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da gündüz vakti sokak ortasında kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Atakan Gündüz (19), sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Gündüz'e, ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. Hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı

Kan donduran olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz’ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

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Çevredeki esnaf, giysilerini çıkarıp Atakan Gündüz’ün yarasına tampon yaptı. Gündüz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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