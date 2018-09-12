Sokak ortasında kadına iğrenç saldırı

İngiltere'de sokak ortasında kadına yapılan şiddet görüntülendi. 30'lu yaşlardaki Gemma Cooper adlı kadın, İngiltere'nin Leicester şehrinde evinin bahçesinde bir adamın vahşi saldırısına maruz kaldı.
Görüntülerde 30 yaşlarında olan kadın, bir adamın saldırısına uğruyor. Kadına defalarca yumruk atan adam, kadının yanında bulunan 13 yaşındaki oğluna rağmen kadını defalarca yumrukladığı belirtildi. Saldırgan adam kadını yumruklarken o sırada orada bulunan iki adam da kadrajda görülüyor. Onlara rağmen kadına üç yumruk atan adamın şiddeti bitmiyor. Saldırıya uğrayan kadın ise söz konusu şahsı tanımadığını ve neden saldırdığını bilmediğini belirtti.
Talihsiz kadın, hırsızlık önlemi için evin etrafına taktırdığı güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde anbean kaydedilen görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görünütlerden sonra polis soruşturma başlatarak saldırganı bulmak için çalışma başlattı.
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