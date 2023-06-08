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Sokak ortasında kadına şiddet! Dehşet anları kamerada

08.06.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de dehşete düşüren bir kadına şiddet olayı yaşandı. Bir erkek, elindeki poşeti almaya çalıştığı kadını sokak ortasında darbetti. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Santral Sokak’ta bir erkek, tartıştığı kadını iş yerinin camına sıkıştırdı ve elindeki poşeti almaya çalıştı. Erkek, kendisine direnen kadını darbetti, ardından da poşeti alarak bölgeden uzaklaştı.

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Olayın şokunu yaşayan kadın da bir süre gözyaşı döktükten sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada birbirlerini tanıdıkları sanılan erkek ve kadına ulaşamadı.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile ve Kadın Şiddet Büro Amirliği, herhangi bir şikayet olmayan kadına şiddet olayıyla ilgili inceleme başlattı.

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Polis, kadın ve erkeğin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

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