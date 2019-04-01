Sokak ortasında kafasından vurulan genç 22 gün sonra öldü

Gaziantep’te sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından silahla kafasından vurulan genç, 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serinevler Mahallesi’nde kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerle tartışan 18 yaşındaki Hakan Karakuş, şahıslardan birinin çıkardığı tabancayla vuruldu. Başından vurulan Hakan Karakuş, kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. Şahıslar olayın ardından hızla bölgeden kaçarken, vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Karakuş, yaklaşık 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gencin cenazesinin yarın Yeşilkent Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip defnedileceği öğrenildi.

