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  4. Sokak ortasında kalbi duran şahsı yaşatmak için zamanla yarıştılar

Sokak ortasında kalbi duran şahsı yaşatmak için zamanla yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fenalaşarak bir anda yere yığılan ve kalbi duran yaşlı şahsa müdahale eden sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaparak şahsı hayatta tutabilmek için zamanla yarıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fenalaşarak bir anda yere yığılan ve kalbi duran yaşlı şahsa müdahale eden sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaparak şahsı hayatta tutabilmek için zamanla yarıştı. 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.
Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 13.20 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Sabri Yılmaz isimli vatandaş, kaldırımda yürürken tökezlemeye başladı. Yaşlı adamın düşeceğini anlayan bölge esnafı hemen koşarak adamın yanına gitti. Bayılarak yere yığılmaya başlayan adamı son anda tutan esnaflar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaşlı adamın kalbinin durduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri yaşlı adamı hayata döndürebilmek için adeta zamanla yarıştı. ilk önce olay yerinde yapılan kalp masajının ardından sedyeyle ambulansa alınan yaşlı adama, ambulansın içinde de kalp masajı 20 dakika boyunca devam etti. Sağlık çalışanlarının uzun uğraşı sonunda hayata döndürülen yaşlı adam, hızlı bir şekilde Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun kritik olduğu ve müdahalelerin devam ettiği öğrenildi.

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