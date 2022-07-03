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Sokak ortasında kan donduran vahşet! Eski eşini öldürüp intihar etti

03.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Mustafa Akman (52), eski eşi Esra Altınkaynak'ı (37) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Akman daha sonra, olay yerinde aynı silahla yaşamına son verdi.

Sokak ortasında kan donduran vahşet! Eski eşini öldürüp intihar etti

Dehşete düşüren olay, saat 10.30 sıralarında Günaydın Mahallesi Kuruluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akman, 2 ay önce boşandığı Esra Altınkaynak'ı sahibi olduğu kuaför dükkanına gittiği sırada takip etmeye başladı. Fırından ekmek alan Esra Altınkaynak, daha sonra iş yerinin olduğu sokağa girdi. Bu sırada Mustafa Akman, Esra Altınkaynak'ı yanındaki tabanca ile alnından vurdu. Esra Altınkaynak kanlar içerisinde yere yığılırken, Mustafa Akman aynı silahla başına tek el ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Akman olay yerinde, Esra Altınkaynak kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Koltuk döşemeciliği yapan Mustafa Akman'ın ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu, ikinci eşi Esra Altınkaynak ile de 6 ay evli kaldıkları belirtildi.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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cinayet İntihar Balıkesir
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