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Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 02:57 | Son Güncelleme

Malatya'da, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sait ve Kasım A. kardeşler, yaralandı.

Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Kimin ateşlediği bilinmiyor!

Olay, gece saatlerinde Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar Sait ve Kasım A. kardeşlere isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya silahlı saldırı

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