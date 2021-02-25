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Sokak ortasında kanlı infaz

25.02.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Vurulan şahsın hayata tutunması için polis ekipleri müdahalede bulunsa da şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak girişinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Sani Konuk (52) isimli vatandaş, silahla vurularak ağır yaralandı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sani Konuk kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin Sani Konuk’un üzerine kurşun yağdırdıktan sonra araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Maktulün bir süredir Bozüyük’teki kardeşinin yanında yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin ve kaçtığı aracın plakasını belirlerken katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, olayı ardından hızlı bir şekilde bölgeye gelen polis ekiplerinin şahsın hayata tutunması için müdahalede bulunmaya çalıştığı anlar ise cep telefonları kameraları tarafından kaydedildi.

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