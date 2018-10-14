Sokak ortasında kanlı infaz! Katilin kimliği şoke etti!

Olay akşam 19.30 saatlerinde Gebze Gaziler Mahallesi 1704 ile 1732 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Kaya (29), ismi öğrenilemeyen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silaha sarılan kimliği belirsiz kişi, Kaya’nın göğsüne 2 el ateş etti.

SALDIRGAN KAÇTİ

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kaya kanlar içinde yerde kalırken, kimliği belirsiz şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kaya, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin Kaya'nın mahalleden çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA-İHA)

