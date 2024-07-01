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  4. Sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı

01.07.2024 19:10
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, sokak ortasında kanlı bir infaz yaşandı. Motosikletli kişiler şehir merkezinde uzun süre takip ettikleri otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda başından vurulan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Sokak ortasında kanlı infaz! Motosikletli saldırganlar takip ettikleri otomobile kurşun yağdırdı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Bozkurt otomobili ile seyir halindeyken peşine silahlı motosikletli şahıslar takıldı.

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Bozkurt durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Şüpheliler defalarca Bozkurt'un kullandığı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Bozkurt başından vuruldu. Saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçtı.

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VURULUNCA KAMYONETE ÇARPTI

Yakup Bozkurt bilincini yitirince kullandığı otomobil ile park halindeki kamyonete çarptı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bozkurt'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren saldırganları yakalama çalışması başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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