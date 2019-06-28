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Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 21:30 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, husumetli olduğu Musa Y. tarafından boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan Nurdahan Karaoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Olay, akşam saatlerinde, Akçakoca Merkez cami önünde meydana geldi. Husumetli olan Musa Y. ile Nurdahan Karaoğlu sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Musa Y. cebindeki bıçağı çıkarıp, Karaoğlunun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Karaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Musa Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nurdahan Karaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca cinayet kanlı infaz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu boğaz kesmeler falan hep mafya dizilerinin normalize ettiği şeyler. Kurtlar vadisi ile büyümüş nesilden beklenen olmuş.
vahşet. idam edilmeli
suriyelilere özenti başladı kiralık katil olarak cirit atıyorlar 10.000 tl ye kafa kesiyorlar adres vermek yeterli
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