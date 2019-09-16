Sokak ortasında karnından bıçaklandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özgür Albayrak (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından karnından bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam, Şehitler Mahallesi'ndeki Şehit Oğuz Erbay Sokak ile Hürriyet Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Özgür Albayrak ile kimliği belirsiz kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Albayrak, karnından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Albayrak, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür Albayrak'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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