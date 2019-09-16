HABER

Sokak ortasında karnından bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özgür Albayrak (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından karnından bıçaklanarak, ağır yaralandı.  Olay, dün akşam, Şehitler Mahallesi'ndeki Şehit Oğuz Erbay Sokak ile Hürriyet Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi.

Sokak ortasında karnından bıçaklandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Özgür Albayrak (30), sokakta kavga ettiği kişi tarafından karnından bıçaklanarak, ağır yaralandı.
Olay, dün akşam, Şehitler Mahallesi'ndeki Şehit Oğuz Erbay Sokak ile Hürriyet Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Özgür Albayrak ile kimliği belirsiz kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Albayrak, karnından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Albayrak, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür Albayrak'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sokak ortasında karnından bıçaklandıSokak ortasında karnından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu
Köpeğe çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıKöpeğe çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Çanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonuÇanakkale'de uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

Michael Frey'den Darmstadt'a süper gol

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı Hristiyan din adamlarının sürgün yeriymiş

İşte Sümela Manastırı ile ilgili bilinmeyen gerçek

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Baba ve oğul 6 yıl arayla aynı kaderi paylaştı...

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Kuş nöbetine gitti, ateş alan tüfekle vurulup öldü

Kardeşiyle kuş nöbetine gitti! Sonrası korkunç

Isparta’da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.