HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında katletmişti! Aylar sonra yakalandı... Böyle kamufle olmaya çalışmış

Sokak ortasında katletmişti! Aylar sonra yakalandı... Böyle kamufle olmaya çalışmış

06.10.2024 09:28
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İkbal Uzuner'i vahşice öldüren Semih Çelik’in ortaya çıkan videosu kan dondurdu

İkbal Uzuner'i vahşice öldüren Semih Çelik’in ortaya çıkan videosu kan dondurdu

Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! O kadar çok 'fazla mesai' yaptı ki... Tatile çıkma cezası aldı

Sosyal medyada gündem yaratan açıklama! O kadar çok 'fazla mesai' yaptı ki... Tatile çıkma cezası aldı

İstanbul'da dehşet! Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

İstanbul'da dehşet! Kadının başını kesip surlardan attı, ardından intihar etti

İçerik devam ediyor
06.10.2024 09:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 23 Haziran’da dini nikahlı eşini öldürüp kayıplara karışan zanlı, polisin yaptığı titiz çalışmayla aylar sonra barakada yakalandı. Şahsın, olaydan sonra sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı, kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran 2024 günü Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana gelen kadın cinayeti olayında firari durumda olan şüpheli M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AW302146_01

BİSİKLET KULLANARAK DİKKAT ÇEKMEMEYE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

Olaydan sonra sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan M.D., Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçtı. Cinayet Büro ekipleri, yoğun araştırmalar sonucunda failin izini Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

AW302146_02

Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi.

AW302146_04

Kaldığı barakayı tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek M.D.’yi yakaladı.

AW302146_03

Olay günü şüpheli M.D., imam nikahlı birlikte yaşadığı Hilal Kar’ı (33) kıskançlık krizine girerek tabancayla vurup ardından hızla olay yerinden kaçtığı anlar ve şapka ile bisikletle kamufle olduğu anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. (İHA)

AW302146_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Diyarbakır
En Çok Okunan Haberler
'Kazara sakal bıraksaydı' Cani Semih Çelik'le ilgili sosyal medyada anlamsız tartışma! Tepkiler gecikmedi: 'Hala siyaset peşinde...'

'Kazara sakal bıraksaydı' Cani Semih Çelik'le ilgili sosyal medyada anlamsız tartışma! Tepkiler gecikmedi: 'Hala siyaset peşinde...'

Vahşet infial yarattı, Google aramalarına da yansıdı!

Vahşet infial yarattı, Google aramalarına da yansıdı!

Esnaf faturayı vatandaşa kesti... Kart ödemelerinde mağduriyet devam ediyor!

Esnaf faturayı vatandaşa kesti... Kart ödemelerinde mağduriyet devam ediyor!

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'

Küçük kız hepsini tek tek ifşa etti: 'Bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum'

Vahşice öldürülmüşlerdi! Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı

Vahşice öldürülmüşlerdi! Ayşenur Halil'in fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.