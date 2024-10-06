Sokak ortasında katletmişti! Aylar sonra yakalandı... Böyle kamufle olmaya çalışmış

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran 2024 günü Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana gelen kadın cinayeti olayında firari durumda olan şüpheli M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

BİSİKLET KULLANARAK DİKKAT ÇEKMEMEYE ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

Olaydan sonra sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan M.D., Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçtı. Cinayet Büro ekipleri, yoğun araştırmalar sonucunda failin izini Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi.

Kaldığı barakayı tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek M.D.’yi yakaladı.

Olay günü şüpheli M.D., imam nikahlı birlikte yaşadığı Hilal Kar’ı (33) kıskançlık krizine girerek tabancayla vurup ardından hızla olay yerinden kaçtığı anlar ve şapka ile bisikletle kamufle olduğu anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır