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Sokak ortasında kemerli ve sopalı kavgaya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da sokak ortasında İ.E.G.'yi kemer ve sopa kullanarak dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.H.

Sokak ortasında kemerli ve sopalı kavgaya 2 tutuklama

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da sokak ortasında İ.E.G.'yi kemer ve sopa kullanarak dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.H. (40) ve yeğeni K.G. (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dövülen İ.E.G. ise bıçakla yaralama suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, saat 03.00 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İ.E.G., çıkan tartışmada Y.H.'yi bacağından bıçakla yaraladı. Y.H. ve yeğeni K.G. de İ.E.G.'yi sopa ve kemerle dakikalarca dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Y.H. ile dövülen İ.E.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Y.H., yolda karşılaştıkları İ.E.G. ile bir kahvede çay içtiklerini daha sonra tartışmaya başladıklarını, İ.E.G.'nin kendisini bacağından bıçaklaması üzerine kavganın yaşandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.H. ve K.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sopa ve kemerle dövülen İ.E.G. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde ifade veren İ.E.G., aralarında tartışma çıktığını ve Y.H. ile K.G.’nin kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. İşlemlerinin ardından Y.H.’yi bıçakla yaraladığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İ.E.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sokak ortasında kemerli ve sopalı kavgaya 2 tutuklamaSokak ortasında kemerli ve sopalı kavgaya 2 tutuklama

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