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Sokak ortasında kendini kaybeden genç kadın, erkek arkadaşına saldırdı

27.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de sinir krizi geçiren genç kadın, erkek arkadaşına saldırdı. Tartışma yaşadığı erkek arkadaşıyla anlaşamayınca kendini kaybeden genç kadın, eline geçirdiği telefonu yere fırlattı.

Sokak ortasında kendini kaybeden genç kadın, erkek arkadaşına saldırdı

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç içerisinde oturan çift kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Genç kadın yaşanan tartışma sonrası arabadan inerek erkek arkadaşının telefonunu yere fırlattı.

ERKEK ARKADAŞINA SALDIRDI

Sinirini kontrol edemeyen genç kadın daha sonrasında da erkek arkadaşına saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde araç içerisinde tartışmaya başlayan çiftin araçtan çıkarak kavga etmeye başlaması ve genç kadının telefonu yere fırlatıp ardından erkek arkadaşına saldırması yer alıyor.

İHA

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Bahçelievler
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