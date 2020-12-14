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Sokak ortasında kendisini karnından vurdu

14.12.2020 16:21 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir kişi silahla kendisini karnından vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ulu Cami Meydanında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta bir kişi silahla kendisini karnından vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ulu Cami Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen fabrika işçisi İbrahim A. (38), meydandaki Tarihi Taş Mescidi çevresinde silahla karnından kendisini vurarak yaralandı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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