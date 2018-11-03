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Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 08:09 | Son Güncelleme

ÇORUM'da Barış İ., Irak uyruklu kız arkadaşı N.B.'yi çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.  Olay, kentin en kalabalık bölgelerinden Gazi 4’üncü Sokak'ta meydana geldi.

Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Barış İ., Irak uyruklu kız arkadaşı N.B.'yi çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, kentin en kalabalık bölgelerinden Gazi 4’üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İ., ablasıyla sokakta yürüyen Irak uyruklu kız arkadaşı 17 yaşındaki N.B., ile karşılaştı. Barış İ. ile N.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış İ., genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından N.B., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan Barış İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtıSokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtıSokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtıSokak ortasında kız arkadaşını bıçaklayıp kaçtı

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