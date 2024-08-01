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  4. Sokak ortasında köpeğine eziyet etmişti! Mahkemeden karar

Sokak ortasında köpeğine eziyet etmişti! Mahkemeden karar

01.08.2024 20:11
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Eskişehir'de sokak ortasında köpeğine eziyet ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Eziyet ettiği köpeğin ise başka birisi tarafından sahiplenilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.

Sokak ortasında köpeğine eziyet etmişti! Mahkemeden karar

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak'ta köpeğine eziyet eden şahıs, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın köpeğini küfürler ederek yere fırlattığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde görüntülerdeki şahsın 28 yaşındaki Y.K. olduğunu belirleyen ekipler, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

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Şüpheli Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı. Eziyete maruz kalan köpeğin ise başka birisine sahiplendirilmesine karar verilerek barınağa teslim edildiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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köpek mahkeme
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