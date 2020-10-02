HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında korkunç kavga! Şah damarından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç kavga! Şah damarından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Kastamonu'da iki engelli sokak ortasında kavgaya tutuştu. Tosya ilçesinde gerçekleşen olay sırasında bir engelliğinin diğerini şah damarından bıçakladığı görüldü. Bıçaklama anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde Marangozlar Sanayi Sitesinde bir iş yerinde çalışan sağır ve dilsiz İ.F., bilinmeyen bir nedenle yolda karşılaştığı E.K. adlı diğer engelli kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine engelli şahıs E.K., yanında bulundurduğu bıçakla kendisi gibi engelli olan İ.F.’nin şah damarını kesti. Tosya Sağlık Ocağı Merkezinin önünde yaşanan olayda kanlar içerisinde yerde kalan İ.F’ye ilk müdahaleyi Sağlık Ocağında görevli olan Doktor Nurten Arı yaptı.

İlk müdahalesinin ardından İ.F., ambulans beklenilmeden özel araçla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İ.F, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kastamonu’da ameliyata alınan İ.F, yaklaşık 5 saatlik süren bir operasyon sonrasında şah damarı dikilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan E.K. gözaltına aldı.

Öte yandan, iki engelli şahsın kavgası ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, yolda karşılaşan iki engelli bilinmeyen nedenle tartışmaya başlıyor. Kavgada ismi öğrenilemeyen engelli şahıs, elindeki bıçakla İ.F’yi bıçaklayarak ağır yaralıyor.

AW129638_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
'Attığım sağ kalmaz' demişti! Cezası belli oldu'Attığım sağ kalmaz' demişti! Cezası belli oldu
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum’da güpegündüz rezalet! Koyda çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Köpeği böyle ezdi! Yürek parçalayan görüntü
Köpeği böyle ezdi!
Bacanağı ile baldızını öldüren uzman çavuşa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
'Attığım sağ kalmaz' demişti! Cezası belli oldu
Elmalı Barajı'nda korkutan manzara! Giderek artıyor
Korkutan manzara! Giderek artıyor
Kuş cenneti tanınmaz halde! Toprak bile çatladı
Kuş cenneti tanınmaz halde! Toprak bile çatladı
Şahinkaya Kanyonu pandemi sürecinde turistlerin gözdesi oldu
Buraya gelmek isteyenleri pandemi bile durduramadı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.