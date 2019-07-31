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Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı Cihan Gider (11), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Olay, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.

KURTARILAMADI

Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bıçak Cihan Gider

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