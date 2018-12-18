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Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 09:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek, Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek, Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
İddiaya göre, ismi belirlenemeyen erkek ile Simge yıldız olay yerine 07 ADS 338 plakalı otomobille geldi. Yıldız araçtan inip kaçarken, yanındaki erkek bagajdan aldığı pompalı tüfekle arkadan ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırgan da 20 metre mesafede aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Olayla igili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)Sokak ortasında kovaladığı kadını öldürüp, intihar etti (1)

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