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  4. Sokak ortasında kucağındaki yavruya eziyet etti! Antalya'da tepki çeken görüntüler: Kaçtıktan sonra da devam etti

Sokak ortasında kucağındaki yavruya eziyet etti! Antalya'da tepki çeken görüntüler: Kaçtıktan sonra da devam etti

27.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalar Türkiye'nin gündemindeki yerini korumaya devam ederken dün akşam Antalya'da yaşanan olay tepki topladı. Manavgat'ta bir kişi kucağındaki 2 aylık yavru köpeği yumruklayıp ısırdı. Köpek acı içinde havlarken çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine köpeğe eziyet eden adam kaçtı. Şahıs kısa süre sonra başka bir noktada güvenlik tarafından köpeğe eziyet ederken bulundu. Güvenlik elemanlarına mukavemette bulunan adam tutuklandı.

Sokak ortasında kucağındaki yavruya eziyet etti! Antalya'da tepki çeken görüntüler: Kaçtıktan sonra da devam etti

Antalya'daki skandal anlara tepki gecikmedi. 2 aylık yavru köpeğin acı acı inlediğini duyan çevredekiler adama tepki gösterdi. Bölgeden uzaklaşan şahıs bu kez de ırmak kenarında Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik elemanlarınca köpeğe eziyet ederken bulundu. Alkollü olduğu tespit edilen ve güvenlik elemanlarına mukavemette bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıntılar şu şekilde...

KAÇARCASINA UZAKLAŞTI

Dün akşam Sorgun Bulvarı üzerinde bir şahsın, kucağındaki küçük köpeği yumruklayıp ısırarak eziyet etmesi tepkilere neden oldu.

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Köpeğin acı içerisinde havlaması üzerine iş yerinden dışarı çıkan Hediye Hancı isimli kadın, köpeğe eziyet eden şahsa tepki gösterdi. Diğer esnafın da gelmesiyle şahıs kaçarcasına uzaklaştı.

İŞKENCEYE DEVAM ETTİ

Kısa süre sonra aynı şahsın ırmak kenarında köpeğe eziyet ettiğini gören Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik elemanları, olaya müdahale etti.

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GÜVENLİĞE DE GÜÇLÜK ÇIKARTTI

Alkollü olduğu belirtilen şahıs, güvenlik elemanlarına da mukavemette bulundu.

Olay yerine çağrılan polislerce yakalanan ve adının Adem Yılmaz olduğu belirlenen şahsın, 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

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Yılmaz, polisler tarafından Şelale Polis Karakolu’na götürülürken, küçük köpek Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi’ne teslim edildi.

TUTUKLANDI

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Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından "hayvana eziyet", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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