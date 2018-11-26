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Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 21:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da husumetli olduğu amcasının oğlunu tabancayla vurarak ağır yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ekim ayında Karaköprü ilçesine bağlı Örcünlü Mahallesi'nde Ali B. ile komşusu olan kuzeni Ethem B. arasında evinin bahçesinin bir bölümünü taşla çevirmesi üzerine yaşanan tartışma ikili arasında husumete dönüştü. Daha sonra iki kuzenin yakınlarının da karıştığı kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

5 EL ATEŞ EDEREK KAÇTI

Bu gerginliğin ardından 14 Kasım'da Ethem B. arızalanan kamyonunu tamir ettirmek için Akabe Mahallesi'ndeki Evren Sanayi Sitesi'ne gittiği sırada arkasından gelen Ali B. tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda ağır yaralanan Ethem B. tedavi altına alınırken, kaçan Ali B. ise gizlendiği bağ evinde polis tarafından dün yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ali B., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa amca amcasının oğlu silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NEREDE OLURSA.. OLSUN.. SİLAH İŞLERİ İLE ÖMÜR BOYU HAPİS... OLMALI... KORKUTMAZSAN... KORKARSIN... HÜKÜMETTE... O BİLİNÇ YOK... HİÇ BİRİNDE...
Suç işleyeni kendi memleketindeki ceza evine koymayacaksın. Tabi akrabalarıda aynı cezaevinde olunca böyleleri çok rahat. Gönder bunu Tekirdağ cezaevine üflesinler bir güzel.
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