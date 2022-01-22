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  4. Sokak ortasında kurşun yağdırmıştı! Bursa'daki cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı

Sokak ortasında kurşun yağdırmıştı! Bursa'daki cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı

22.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün akşam Suriye uyruklu Merdan D.(28) ve eşi Menan D. yolda yürürken kendilerini takip eden kişinin silahlı saldırısına uğradı. Merdan D.’nin öldüğü, eşi Menan D.’nin ise yaralandığı saldırının nedeni ‘kan davası’ çıktı. Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. İşte olayın detayları!

Sokak ortasında kurşun yağdırmıştı! Bursa'daki cinayetin nedeni 'kan davası' çıktı

Dehşete düşüren olay, dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Menan D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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KAN DAVASI ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl ağustos ayında Elazığ'da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ’dan kente geldiğini saptadı.

Düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa silahlı saldırı
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