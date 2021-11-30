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  4. Sokak ortasında kurşun yağdırmıştı! Cinayetin arkasından abla-enişte kavgası çıktı

Sokak ortasında kurşun yağdırmıştı! Cinayetin arkasından abla-enişte kavgası çıktı

30.11.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, Ulaş Çelikten’i (22) 5 kurşunla öldüren Mehmet Şükrü Cirit (18) tutuklandı. Cirit’in dayısı M.T. (50) ile Çelikten’in ablası R.T.’nin (32) evli ve aralarının kötü olduğu, Mehmet Şükrü ve Ulaş'ın da taraf olarak tartışıp küfürleştiği, aralarında oluşan husumet nedeniyle Cirit’in cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım gecesi, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ulaş Çelikten, arkadaşlarıyla bir mekanda alkol alıp, çıkışta eniştesi M.T., onun yeğeni Mehmet Şükrü Cirit ve onun arkadaşı M.Ş. ile karşılaştı. Araları bozuk olan Çelikten ile Cirit, burada tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Cirit, tabancasını çekerek, otomobiline yönelen Çelikten’e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı.

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HASTANEYE BIRAKIP GİTTİ

M.T., kanlar içinde yığılan Ulaş Çelikten’i kendi otomobiliyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüp, acil servise bıraktıktan sonra kaçtı. Vücuduna 5 mermi isabet ettiği belirlenen Çelikten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayet şüphelisi Mehmet Şükrü Cirit'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, ertesi gün, şüpheliyi ve arkadaşı M.Ş.’yi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet Şükrü Cirit ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÇİFTİN KAVGASINDA TARAF OLMUŞLAR

Öte yandan polisin araştırması sonucu Mehmet Şükrü Cirit'in dayısı M.T. ile Ulaş Çelikten’in ablası R.T.’nin evli ve aralarının kötü olduğu, Mehmet Şükrü ve Ulaş'ın da taraf olarak olayla ilgili tartışıp küfürleştiği, aralarında oluşan husumet nedeniyle Cirit’in cinayeti işlediği ortaya çıktı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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