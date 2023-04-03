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  4. Sokak ortasında kurşunladı, rahatlığı ’pes’ dedirtti! O anlar kamerada

Sokak ortasında kurşunladı, rahatlığı ’pes’ dedirtti! O anlar kamerada

03.04.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Aracına binmek üzere iş yerinden çıkan iş insanı İsmail Ç., kendisini bekleyen bir kişi tarafından ayağından vuruldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kurşunlama olayında, saldırganın sigara içerek rahat bir biçimde olayı gerçekleştirmesi dikkat çekti. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerinden aracına binmek üzere çıkan İsmail Ç., kendisini bekleyen şahıs tarafından sağ ayağından vurularak yaralandı.

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Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, şüpheli, sigara içerek İsmail Ç.’nin çıkmasını dakikalarca bekliyor. İsmail Ç.’nin çıkmasıyla şahıs hareketleniyor. İsmail Ç.’nin yanından geçen şüpheli, daha sonra geri dönerek belinden çıkardığı tabanca ile İsmail Ç.’nin sağ ayağına ateş edip, olay yerinden yaya olarak kaçıyor. Ayağındaki yarayla şahsın arkasından bir müddet bakan İsmail Ç., arabasına yaslanarak ayakta güçlükle durabiliyor.

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Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmail Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

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Eskişehir silahlı saldırı

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