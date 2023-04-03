Sokak ortasında kurşunladı, rahatlığı ’pes’ dedirtti! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerinden aracına binmek üzere çıkan İsmail Ç., kendisini bekleyen şahıs tarafından sağ ayağından vurularak yaralandı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, şüpheli, sigara içerek İsmail Ç.’nin çıkmasını dakikalarca bekliyor. İsmail Ç.’nin çıkmasıyla şahıs hareketleniyor. İsmail Ç.’nin yanından geçen şüpheli, daha sonra geri dönerek belinden çıkardığı tabanca ile İsmail Ç.’nin sağ ayağına ateş edip, olay yerinden yaya olarak kaçıyor. Ayağındaki yarayla şahsın arkasından bir müddet bakan İsmail Ç., arabasına yaslanarak ayakta güçlükle durabiliyor.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmail Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

