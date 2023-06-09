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  4. Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada! Kanlar içerisinde yerde kaldı

Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada! Kanlar içerisinde yerde kaldı

09.06.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kan donduran bir olay yaşandı. Kavga ettiği kişiler tarafından tekme tokat dövülen Ömürcan Erkeşli, ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Dehşete düşüren kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün Ömürcan Erkeşli ile husumetli olduğu Asım K., Murat K., Hasan K., İbrahim Muhammet S. ve Yasin M. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Erkeşli, kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasin M. serbest bırakıldı; akraba olan Asım K., Murat K., Hasan K. ve arkadaşları İbrahim Muhammet S. çıkarıldıkları hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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Ömürcan Erkeşli'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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(DHA)

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